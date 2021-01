Buongiorno dalla Borsa 7 gennaio 2021 - [video]

Dow Jones

Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,44%; al contrario, ilha perso l'1,40%, terminando la seduta a 12.623,35 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,6%), archiviando le contrattazioni a 27.490,1 punti.lievita dell'1,11% e archivia la seduta a 15.356,4 punti., mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,58%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,67%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,66%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,11% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,33%.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia annuale che mensile. Si attende sempre stamattina dall'Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Vendite al Dettaglio.