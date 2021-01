Buongiorno dalla Borsa 8 gennaio 2021 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,69%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 12.939,57 punti. Ottima performance per(+2,36%), che archivia la giornata a 28.139 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,24% e archivia la seduta a 15.319,3 punti., che svetta rispetto alla prestazione in rosso degli euro listini. In luce, con un ampio progresso dello 0,86%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,23%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,68%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +3,65% sul precedente. Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,14%.Annunciata la Produzione industriale, pari a -0,9%, e, dove il valore è 0,9%. Si attende stamattina dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione del Tasso di Disoccupazione.