Buongiorno dalla Borsa 12 gennaio 2021 - [video]

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 31.008,69 punti, con uno scarto percentuale dello 0,29%; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 12.902,49 punti.Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,09% e archivia gli scambi a 28.164,3 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,33% e chiude a 15.115,4 punti., colpiti oggi da vendite diffuse, mentre Piazza Affari si muove in rialzo. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,40%; poco mosso, che mostra un +0,14%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,19%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,10% sul precedente. Scambia in profit, che lievita dell'1,44%.È previsto domani sia dall'Unione Europea che dall'Italia l'annuncio della Produzione industriale. Si attende sempre dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto stamattina. Domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.