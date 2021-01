Buongiorno dalla Borsa 14 gennaio 2021 - [video]

Dow Jones

Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 31.060,47 punti; al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 12.973,63 punti.lievita dello 0,85% e archivia la seduta a 28.698,3 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,61% e archivia la seduta a 15.365,4 punti., mentre si muovono in calo le principali Borse europee.avanza dello 0,27%; piatta, che tiene la parità; resta vicino alla parità(-0,07%).Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,12% sul precedente. Moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,22%.Distribuito il dato sugli Ordini macchinari core del Giappone, pari a 1,5%. Si attende domani dalla Spagna e dalla Francia la diffusione dei Prezzi al Consumo. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.