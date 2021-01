Buongiorno dalla Borsa 15 gennaio 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Sogefi

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 30.991,52 punti, con uno scarto percentuale dello 0,22%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,58%, chiudendo a 12.898,69 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,62% e archivia la seduta a 28.519,2 punti.porta a casa un calo dello 0,25%, con chiusura a 15.031,7 punti., mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,32%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,49%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,61%.Il settore, con il suo -0,59%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso per, che presenta una flessione dell'1,80%.In Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a -0,5%. In Francia, lo stesso dato si attesta su 0%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi alla Produzione e della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.