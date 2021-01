Buongiorno dalla Borsa 18 gennaio 2021 - [video]

Tokyo

Oggi la Borsa di New York è chiusa per festività.Seduta in calo per, che retrocede dello 0,97% e chiude a 28.242,2 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,25% e archivia la seduta a 15.031,7 punti., che fanno un passo indietro. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,28%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,16%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,35%.Il settore, con il suo -1,84%, si attesta come peggiore del mercato. Rosso per, che sta segnando un calo del 2,58%.Annunciato il PIL della Cina, pari a 2,6%. È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia annuale che mensile. Domani è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Germania.