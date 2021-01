Sostegno, arriva il nuovo PEI. Anief invita a richiedere le ore per avere tutti i docenti

sin dalla sua costituzione. Lo ricorda il Presidente, in una intervista rilasciata a Teleborsa, citando anche l campagnaper sostenere i ricorsi delle famiglie a farsi riconoscere tutte le ore previste nel PEI.. Il Ministero ha inviato, a tre anni dalla riforma attuativa della Legge 107 voluta da Renzi, ilper gli alunni con bisogni speciali (BES), che sono più di 300 mila in Italia", spiega il sindacalista."E' importanteprendere familiarità, cercare anche di capire quali sono le ore necessarie per poter garantire il diritto all'istruzione di tutti gli alunni e garantire il diritto all'inclusione", sottolinea Pacifico, ricordando "ogni anno le scuole chiedono più di 500 mila posti di sostegno, ma ne vengono assegnati meno della metà, quasi 200 mila, e questo significa che"., afferma il sindacalista, anticipando cheper la presentazione del nuovo PEI affinché le ore chieste dai consigli di classe, dai collegi e da tutta l'equipe posico-pedagogica siano certificate nella documentazione che può essere fatta valere nei tribunali."Dobbiamo farlo per i nostri studenti, perché non si può ragionare ancora come se la scuola fosse un bancomat sui diritti sacrosanti dei nostri alunni", conclude Pacifico, confermando la volontà del sindacato di proseguire questa iniziativa e l'attività di formazione/informazione alle famiglie "per veder riconoscere tutte le ore ai nostri alunni".