Buongiorno dalla Borsa 19 gennaio 2021 - [video]

, che termina con un calo dello 0,57% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 12.803,93 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,39%, terminando la sessione a 28.633,5 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,58%), archiviando le contrattazioni a 15.269,3 punti., colpiti oggi da vendite diffuse, mentre Piazza Affari si muove in rialzo. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,51%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,68%;avanza dello 0,47%.Apprezzabile rialzo (+1,49%) a Milano per il comparto. Bene, con un rialzo dell'1,21%.Distribuito il dato sui Prezzi al Consumo della Germania, pari a -0,3%. Si attende domani dall'Unione Europea e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo. Si attende dalla Germania la diffusione dell'Indice ZEW, previsto stamattina.