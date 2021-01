Buongiorno dalla Borsa 26 gennaio 2021 - [video]

Dow Jones

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 30.960 punti; al contrario, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,87% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Ribasso per, in flessione dello 0,96%, termina le contrattazioni a 28.546,2 punti.riporta un guadagno dello 0,52%, terminando a 15.710,2 punti.In un panorama europeo negativo, si registra, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,70%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,58%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,51%.Apprezzabile rialzo (+0,99%) a Milano per il comparto. Seduta positiva per, che avanza bene dell'1,79%.Pubblicati in, pari a 5%, e, che si attesta su 7.000 unità. Questo pomeriggio è in programma il dato sulla Fiducia consumatori degli Stati Uniti. Domani nel pomeriggio, ancora negli Stati Uniti, saranno pubblicati gli Ordini beni durevoli.