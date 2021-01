Buongiorno dalla Borsa 29 gennaio 2021 - [video]

Dow Jones

Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,99%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,68%, portandosi a 13.201,53 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,89% e archivia la seduta a 27.663,4 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -3,25% e termina gli scambi a 14.913,2 punti., che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. In caduta libera, che affonda dell'1,72%; seduta drammatica per, che crolla dell'1,67%; pesante, che segna una discesa di ben -1,75 punti percentuali.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,14%. Affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,10%.Pubblicati in, pari a 0,4%, e, che si attesta su 1%. È previsto stamattina dalla Germania l'annuncio sia del PIL, che del Tasso di Disoccupazione.