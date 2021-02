Il punto sulle commodities 31 gennaio 2021 - [video]

petrolio

greggio

carburante

benzina verde

Future sul Natural Gas

derivato sul Gas

derivato sul grano

mais

derivato sui semi di soia

metallo giallo

oro

Appiattita la performance del, che porta a casa a fine settimana un composto -0,13%. L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 52,63. Primo supporto visto a 51,98.Ottima performance per il, che ha chiuso la settimana in rialzo dell'1,54%. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1,583. Primo supporto a 1,561.Brilla il, che chiude la settimana con una performance positiva del 4,40%. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,518. Prima resistenza a 2,656. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,472.Ottima performance per il, che ha chiuso la settimana in rialzo del 4,49%.Grande settimana per il, che mette a segno un rialzo del 9,29%, rispetto ai valori precedenti.Settimana decisamente positiva per il, che ha terminato in rialzo del 4,44%.Andamento annoiato per il, che chiude la settimana in ribasso dello 0,44%. Lo scenario di breve periodo dell'evidenzia un declino dei corsi verso area 1.840,84 con prima area di resistenza vista a 1.854,04. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.834,97.