Buongiorno dalla Borsa 5 febbraio 2021 - [video]

Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dell'1,08%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,18% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,54%), archiviando le contrattazioni a 28.779,2 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,65% e archivia la seduta a 15.007,3 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Piatta, che tiene la parità; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,58%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,92% sul precedente. Bene, con un rialzo dell'1,21%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del Tasso di Disoccupazione e della Variazione occupati. Sempre stamattina è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio dell'Italia. Si attende dalla Germania la diffusione della Produzione industriale, previsto lunedì.