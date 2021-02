Buongiorno dalla Borsa 8 febbraio 2021 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,30%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 13.603,96 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,12%), archiviando le contrattazioni a 29.388,5 punti. Ottima performance per(+1,75%), che archivia la giornata a 15.269,6 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,39%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,29%; composta, che cresce di un modesto +0,32%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +2,81% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,44%. Annunciata la Produzione industriale della Germania, pari a 0%.È previsto mercoledì sia dalla Cina che dalla Germania l'annuncio dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell'Italia, in previsione domani.