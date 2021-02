Buongiorno dalla Borsa 9 febbraio 2021 - [video]

Dow Jones

Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 31.385,76 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,67%, portandosi a 13.695,02 punti.conclude in progresso dello 0,40%, archiviando la sessione a 29.505,9 punti.Brilla, in aumento del 2,36%, chiude a 15.630,6 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,20%; piatta, che tiene la parità; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,25%.Il settore, con il suo -0,69%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso per, che presenta una flessione dell'1,49%.È previsto stamattina sia dall'Italia che dalla Francia l'annuncio della Produzione industriale. Si attende domani dalla Cina e dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo.