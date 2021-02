Buongiorno dalla Borsa 10 febbraio 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

Intek Group

Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 31.375,83 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 13.687,09 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,19%, archiviando la seduta a 29.562,9 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,12%), archiviando le contrattazioni a 15.962,3 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,01%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,41%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,21%.Apprezzabile rialzo (+2,22%) a Milano per il comparto. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,70%.Pubblicato, pari a -0,8%, e, pari a 1%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che dei Prezzi al Consumo.