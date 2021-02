Concorsi straordinari, nuova vittoria Anief per l'ammissione dei candidati alle prove suppletive

per il sindacato della scuoladavanti aled al, in merito alla procedura concorsuale in corso, quella straordinaria, ma con influenze anche sulla procedura ordinaria, in particolar modo sullecheprossimo."Da queste prove suppletive - ricorda il Presidente del sindacato Marcello Pacifico - erano statitutti queia causa del Covid e poi i tantissimiche si sono iscritti all'ultimo corso ma non sono stati ammessi a partecipare alle prove concorsuali"."Se si guardano i dati del concorso straordinario, i primi risultati dei test di accesso già svolti, si nota che ile questo perché purtroppo la norma non ha concesso a chi si voleva iscrivere a questi corsi di specializzazione la possibilità di partecipare al concorso", sottolinea il sindacalista.. Il sindacato è riuscito a far notificare dal Consiglio di Statodella norma"."A questo punto - afferma Pacifico - si può, si può chiedere didi partecipazione a questi concorsi, in un momento in cui l'Italia ha tanta carenza di insegnantispecializzati. E' quindi importante che chi segue il corso di sostegno presenti la domanda e poi, in caso di rifiuto, faccia ricorso al TAR, nell'attesa del giudizio della Corte Costituzionale. E chi invece non ha potuto partecipare alle prove preselettive a causa del Covid può ora chiedere di partecipare a queste nuove prove preselettive"."Anief ancora una volta è interprete del diritto e della correttezza dell'operato dell'Amministrazione", conclude il leader del sindacato.