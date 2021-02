Buongiorno dalla Borsa 16 febbraio 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

petrolio

Saras

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 31.458,4 punti; al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 13.807,7 punti.amplia la performance positiva dell'1,28% e chiude a 30.467,8 punti. Ottima performance per(+2,12%), che archivia la giornata a 15.962,3 punti.. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; composta, che cresce di un modesto +0,4%; senza slancio, che negozia con un +0,16%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,83% sul precedente. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,68%.Distribuito il dato sul Tasso di Disoccupazione della Francia, pari a 8%. Stamattina saranno diffusi il dato sull'Indice ZEW dalla Germania, e il dato sul PIL dall'Unione Europea. Domani è in programma il dato sui Prezzi al Consumo del Regno Unito.