Buongiorno dalla Borsa 19 febbraio 2021 - [video]

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,38%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 13.637,51 punti. Ribasso per, in flessione dello 0,72%, termina le contrattazioni a 30.017,9 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,22%, archiviando la giornata a 15.767,4 punti., che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Composta, che cresce di un modesto +0,33%; poco mosso, che mostra un -0,13%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,26%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +3,82% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,94%., pari a 0,6%.con valore pari a -8,2%.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia annuale che mensile.