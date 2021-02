Buongiorno dalla Borsa 22 febbraio 2021 - [video]

Dow Jones

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 31.494,32 punti; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 13.580,78 punti.allunga timidamente il passo dello 0,46% e chiude a 30.156 punti.conclude in progresso dello 0,35%, archiviando la sessione a 15.823,1 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Soffre, che evidenzia una perdita dello 0,76%; tentenna, che cede lo 0,29%; piccola perdita per, che scambia con un -0,65%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,50%. Aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,29% sui valori precedenti.Si attende domani dal Regno Unito la diffusione del Tasso di Disoccupazione e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Stamattina, in Germania l'agenda prevede il dato sull'Indice IFO. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell'Unione Europea, in previsione domani.