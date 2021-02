Buongiorno dalla Borsa 26 febbraio 2021 - [video]

Nasdaq 100

Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa dell'1,75%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 12.828,31 punti, in netto calo del 3,56%. In forte ribasso, che mostra una discesa del 3,99% e archivia la seduta a 28.966 punti.porta a casa un calo dello 0,28%, con chiusura a 14.828,8 punti., assieme agli altri Eurolistini. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,08%; calo deciso per, che segna un -0,83%;scende dell'1,22%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,91%. Aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,16% sui valori precedenti.In Francia, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,4%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan, che del PMI Chicago.