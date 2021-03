Scuola, Anief chiede al ministro Bianchi voto per elezioni CSPI a maggio

Laè di nuovo chiamata al- Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, un organo composto da consiglieri che sono per metà di nomina politica edella scuola, tramite il sostegno a liste portate avanti dai sindacati o da altre associazioni. Una elezione che è già slittata di un anno e che non si può più rinviare.Ne ha parlato, Presidente del sindacato della scuola, ricordando che l'elezione si può svolgere in sicurezza, esattamente come possono essere svolte le elezioni amministrative."L'Anief - spiega - già avevada presentare entro la scorsa settimana, data ultima per l'insediamento delle commissioni elettorali, ma alle scuole è giunta comunicazione da Viale Trastevere che questi adempimenti possono essere superati, perché èi a causa del diffondersi delle varianti Covid".Un rinvio cheperché - fa notare il sindacato - è già stata rinnovata a gennaio la componente non elettiva, quella istituzionale, che subentrerà a settembre, mentre nello stesso periodo non sarà insediata la rappresentanza dei lavoratori della scuola, dei docenti dell'infanzia, della primaria e secondaria di primo e secondo grado, dei precari e del personale ATA, delle minoranze slovene, tedesca e valdostana, che hanno tutti diritto a votare una loro rappresentanza., denuncia Pacifico, sottolineando che oggi si va a scuola con una percentuale del 75% nelle regioni gialle e del 50% in quelle poche rimaste arancioni, ma anche in quelle rosse si potrebbe prevedere un voto a distanza."E' assurdo pensare che milioni di cittadini italiani possano votare per le elezioni amministrative e chi lavora nelle scuole non possa invece votare per rinnovare la propria componente. - afferma il sindacalista - Quindi ci appelliamo al buon senso, piuttosto che alla nostra Costituzione, e speriamo che il Ministro Bianchi, dal momento che questa elezione è già slittata di un anno".