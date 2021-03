Buongiorno dalla Borsa 2 marzo 2021 - [video]

Dow Jones

A New York, chiude in deciso rialzo il(+1,95%), che raggiunge i 31.535,51 punti; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 13.282,95 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,86%, archiviando la giornata a 29.408,2 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,41%), archiviando le contrattazioni a 14.857,3 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,25%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; sottotonoche mostra una limatura dello 0,23%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -2,63%. Si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,14% sui valori precedenti.In Germania, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a -4,5%. Annunciato il Tasso di Disoccupazione del Giappone, pari a 2,9%. Sono previsti stamattina dalla Germania l'annuncio del Tasso di Disoccupazione, e dall'Unione Europea quello dei Prezzi al Consumo.