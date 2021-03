1 minuto in Borsa 4 marzo 2021 - [video]

utility

chimico

Euro / Dollaro USA

, che fanno un passo indietro.Si distinguono a Piazza Affari il settore(+1,77%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo il comparto(-4,30%).Tra i principali cambi, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%.Tra glirilevanti, annunciati in Unione Europea, pari a -5,9%, e, che si attesta su 8,1%. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto questo pomeriggio. Si attende dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto domani.Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, in sintonia con ilche tratta a 12.638,75 punti.