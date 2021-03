Buongiorno dalla Borsa 5 marzo 2021 - [video]

Dow Jones

Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,11%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 12.464 punti, in forte calo dell'1,73%.segna un mediocre calo dello 0,23%, terminando gli scambi a 28.864,3 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -3,46% e termina gli scambi a 14.416,1 punti.. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Calo deciso per, che segna un -1,04%; soffre, che evidenzia una perdita dello 0,83%; sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,93%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,27%. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,73%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Variazione occupati, che del Tasso di Disoccupazione. È previsto sempre stamattina dall'Italia l'annuncio delle Vendite al Dettaglio. È previsto lunedì dalla Germania l'annuncio della Produzione industriale.