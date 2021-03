Buongiorno dalla Borsa 11 marzo 2021 - [video]

Dow Jones

Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 32.297,02 punti; al contrario, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,33%, chiudendo a 12.752,07 punti.allunga timidamente il passo dello 0,60% e chiude a 29.211,6 punti.conclude in progresso dello 0,65%, archiviando la sessione a 13.563,3 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Senza slancio, che negozia con un +0,05%;avanza dello 0,22%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,32%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +2,55% sul precedente. Brilla, che passa di mano con un aumento del 3,58%.Si attende domani dalla Germania e dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto questo pomeriggio. Domani, in Spagna, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.