Buongiorno dalla Borsa 12 marzo 2021 - [video]

Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,58%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +2,36% termina a quota 13.052,9 punti. Brilla, in aumento dell'1,73%, chiude a 29.717,8 punti.allunga timidamente il passo dello 0,22% e chiude a 13.897 punti., mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,22%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -3,21%. Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,60%.Annunciati in Spagna, pari a -7,6%, e, che si attesta su 0%. Stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicata la Produzione industriale. Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.