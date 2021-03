Buongiorno dalla Borsa 17 marzo 2021 - [video]

Dow Jones

Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,39% sul; al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 13.152,28 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,02%, terminando le negoziazioni a 29.914,3 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,91%, terminando la sessione a 13.643 punti., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Resta vicino alla parità(+0,11%); senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; piatta, che tiene la parità.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,31% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,36% sui valori precedenti.È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PhillyFed, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. In Unione Europea stamattina i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto ancora questo pomeriggio.