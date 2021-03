Buongiorno dalla Borsa 19 marzo 2021 - [video]

Dow Jones

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,46%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 12.789,14 punti, in netto calo del 3,13%. Ribasso per, in flessione dell'1,41%, termina le contrattazioni a 29.792,1 punti. Affonda sul mercato, che esibisce un -2,56% e chiude la seduta a 13.606 punti., che fanno un passo indietro. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,68%; calo deciso per, che segna un -0,72%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -3,59%. Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 5,69% sui valori precedenti.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, in Germania annunciati i Prezzi alla Produzione, pari a 1,9%., lo stesso dato si attesta su 0,7%. Si attende martedì dal Regno Unito la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del Tasso di Disoccupazione.