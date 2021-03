Buongiorno dalla Borsa 23 marzo 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

telecomunicazioni

Retelit

Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,32%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 13.086,51 punti.segna un mediocre calo dello 0,61%, terminando gli scambi a 28.995,9 punti.amplia la performance positiva dell'1,14% e chiude a 13.761 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità.scende dello 0,76%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,68%; tentenna, che cede lo 0,69%.Il settore, con il suo -4,77%, si attesta come peggiore del mercato. Andamento piatto per, che mostra una variazione percentuale pari a 0%.Pubblicati in, pari a 86.600 unità, e, che si attesta su 5%. È previsto domani dal Regno Unito l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Ancora domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sugli Ordini beni durevoli.