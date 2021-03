Giustizia: avviati ricorsi per ferie, malattie, contributi e rimborso patrocinio a giudici di pace

"Nel servizio trasmesso ieri dal programma 'Le Iene' sui giudici di pace è emerso, purtroppo, l'ennesimo caso di ingiustizia. Come Associazione Radamante, abbiamo intrapreso delle iniziative legali per tutelare i giudici onorari di pace su diversi aspetti". È quanto affermaassociazione che difende l'attuazione del diritto comunitario, commentando il"I giudici di pace – sottolinea Pacifico – devono essere equiparati per le loro funzioni ai giudici amministrativi, penali e civili. Lasi è espressa in particolare sul caso delleInfatti nonostante il giudice di pace fosse inquadrato come un lavoratore a tempo determinato non gli venivano riconosciute le ferie retribuite. Per tale ragione il 16 luglio scorso nella causa 658 del 2018 la Corte di Giustizia europea ha stabilito che c'è una palese violazione della direttiva comunitaria numero 88 del 2003. Il giudice onorario non deve, quindi, essere discriminato rispetto agli altri giudici".A tutela dei giudici di pace è intervenuta, recentemente, anche la. "Nel dicembre 2020, – prosegue il presidente di Radamante – la Corte Costituzionale con la sentenza 267 ha stabilito che il, così come previsto per gli altri giudici, debba accreditare ai giudici di pace il". Tuttavia, rileva Pacifico, "esistono ancora disparità sul fronte dei permessi per malattia e della stessa retribuzione. È dunque importante – conclude il presidente di Radamante –per far riconoscere, innanzitutto, i diritti già acquisiti e sanciti sia dalla Corte Costituzionale che dalla normativa comunitaria".