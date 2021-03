Buongiorno dalla Borsa 25 marzo 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

telecomunicazioni

Inwit

Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01% sul; al contrario, profondo rosso per il, che si ferma a 12.798,88 punti, in netto calo dell'1,68%.amplia la performance positiva dell'1,14% e chiude a 28.729,9 punti. Ribasso per, in flessione dell'1,47%, termina le contrattazioni a 13.407,3 punti., mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,26%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,40%.Il settore, con il suo -4,77%, si attesta come peggiore del mercato. Sostanziale invarianza per, che passa di mano con un trascurabile -0,05%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PIL, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Ancora stamattina, in Unione Europea l'agenda prevede il M3. I mercati sono in attesa dell'Indice IFO della Germania, in previsione domani.