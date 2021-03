Contratto, in ARAN si cerca accordo per rinnovo aree e comparti per 3,3 mln dipendenti della PA

Nel nuovosi è parlato delnella Pubblica Amministrazione. L'incontro è avvenuto mentre, in un altro tavolo, ilribadiva alla Conferenza unificata delle Regioni la necessità di rinnovare i contratti perpiù di 150mila dirigenti del pubblico impiego."Fra i dipendenti in attesa di contratto", ricorda, segnalando che "ledi quelle del precedente rinnovo contrattuale". "Si parla di 1 miliardo e mezzo in più, quindi di, a cui aggiungere in maniera stabileche era stato inserito in base alle fasce di reddito nel precedente rinnovo contrattuale"."Tutto questo comporterà la- sottolinea il sindacalista - anche alla luce di quel che è avvenuto durante la pandemia, dove c'è stato un maggior ricorso al. Serve quindi un nuovodella materia per quanto concerne ad esempio il diritto alla disconnessione, la tutela dei lavoratori fragili, l'organizzazione dell'orario di lavoro"."E' certamente un momento molto importante per la scuola - afferma Pacifico - e per questoha deciso di dedicare i mesi diad una serie di, con una mappatura completa su tutto il territorio nazionale, per informare e consultare i lavoratori. Bisogna partire dalle proposte di modifica dei contratti scaduti - afferma il Presidente del sindacato - ed ascoltare i lavoratori, se ci sono proposte che meritano di essere portate nei tavoli per valorizzare la professione"."Oggi tutti parlano di mettere al centro la scuola - conclude Pacifico - ma Anief vuole mettere al centro i lavoratori per costruire una scuola giusta".