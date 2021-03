1 minuto in Borsa 30 marzo 2021 - [video]

FTSE MIB

utility

telecomunicazioni

spread

. Sulla stessa scia rialzista ilRisultato positivo a Piazza Affari per il settore(+2,43%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore(-4,77%).Lieve peggioramento dello, che sale a +97 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,71%.Tra glirilevanti, in Italia annunciati i Prezzi alla Produzione, pari a 0,5%., lo stesso dato si attesta su 0,7%. Questo pomeriggio saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dalla Germania, e il dato sulla Fiducia consumatori dagli Stati Uniti.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 12.876 punti.