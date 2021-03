Buongiorno dalla Borsa 30 marzo 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

utility

algoWatt

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,30% a 33.171,37 punti; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 12.965,74 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,16%, archiviando la seduta a 29.432,7 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,01% e archivia gli scambi a 13.771,3 punti.. Sulla stessa scia rialzista ilavanza dello 0,55%; sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,71%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,54%.Apprezzabile rialzo (+2,43%) a Milano per il comparto. Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,01% sui valori precedenti.Annunciati in Spagna, pari a 1,3%, e, che si attesta su 4,2%. Questo pomeriggio, in Germania l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. Si attende dall'Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, previsto sempre stamattina.