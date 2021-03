Dipendenti pubblici: al via il rinnovo dei contratti. Cisal firma l'accordo con ministro Brunetta

, alla presenza del Ministro Renato Brunetta, perin ottica di un. "Questo incontro è molto importante perché concerne il rinnovo del contrato per 3 milioni e 300 mila dipendenti pubblici", spiega, segretario confederale CISAL, aggiungendo che "l'accordo di oggi punta ad una PA più snella ed a servizio del cittadino"."Per fare questo - avverte il sindacalista -per il rinnovo dei contratti. Ci vogliono risorse aggiuntive ed occorrerà valutare inell'ambito della PA, non ultimo il settore dellache ha degli stipendi ancora slegati di circa il 6% rispetto al costo della vita"."Altro elemento importante - sottolinea Pacifico - è la"intesa non come un costo, ma come un momento fondamentale di sviluppo e come".Il leader sindacale auspica poi unache - afferma - "devono tutelare il diritto al lavoro e migliorare con il lavoro da casa la performance della PA per offrire un miglior servizio ai cittadini"."Per la scuola è poi fondamentale il tema dellaà - sottolinea - e più in generale per la PA il tema dellafra personale di ruolo e personale precario"."Questa è la sfida che come Anief e CISAL faremo per il comparto. Questo è quello che ci aspettiamo dal governo: uni a partire dai blocchi intervenuti 12-13 anni fa", conclude Pacifico.