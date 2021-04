Buongiorno dalla Borsa 6 aprile 2021 - [video]

Dow Jones

A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,13%, a 33.527,19 punti; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 13.598,16 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,30%, archiviando la giornata a 29.696,6 punti.lievita dell'1,02% e archivia la seduta a 14.122,6 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,82%; ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,07%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,46%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,56% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 7,62% sui valori precedenti.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio del Tasso di Disoccupazione su base sia che. Ancora stamattina è in programma il dato sul Tasso di Disoccupazione dell'Unione Europea. I mercati sono in attesa del PMI composito sempre dell'Unione Europea, in previsione domani.