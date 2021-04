1 minuto in Borsa 8 aprile 2021 - [video]

alimentare

bancario

Euro / Dollaro USA

, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore(+1,68%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto(-1,27%).Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,19.È previsto domani sia dalla Germania che dalla Francia l'annuncio della Produzione industriale. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani, in Cina l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 12.876 punti.