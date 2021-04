Buongiorno dalla Borsa 8 aprile 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

MARR

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 33.446,26 punti; al contrario, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 13.616,7 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,07%, archiviando la seduta a 29.709 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,08% e archivia gli scambi a 13.989,9 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,28%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,42%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,49%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,02% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,68% sui valori precedenti.Si attende domani dalla Germania e dalla Francia la diffusione della Produzione industriale. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. In Cina domani i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.