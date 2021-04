Buongiorno dalla Borsa 9 aprile 2021 - [video]

Dow Jones

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.503,57 punti; al contrario, iltermina la giornata in aumento dell'1,04%.conclude in progresso dello 0,20%, archiviando la sessione a 29.768,1 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,08%, terminando le negoziazioni a 13.989,9 punti.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Poco mosso, che mostra un -0,14%; resta vicino alla parità(-0,1%); sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,01%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,66% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.In Francia annunciata la Produzione industriale pari a -4,7%. In Germania, lo stesso dato si attesta su -1,6%. In Italia stamattina i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio. I mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione degli Stati Uniti, in previsione sempre questo pomeriggio.