Dl Sostegni, Anief per proroga contratti, stop licenziamenti e stabilizzazione precari scuola

Nell'ambito deglialla quinta e sesta commissione del Senato sulè stato inserito anche il tema dellaed il tema deli, che si vorrebbe estendere da giugno sino ad ottobre., afferma il Presidente dell'Anief, spiegando che questa esigenza è particolarmente sentita da coloro che hanno attivato un contenzioso per essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e che e insegnano da anni nelle scuole con titoli del primo Magistrale o come insegnante tecnico-pratico o, ancora, da coloro che sono stati ammessi agli orali dei concorsi con un provvedimento contrario del giudice e poi assunti dalle graduatorie di merito."Si tratta die stanno insegnando anche in questo momento in didattica a distanza", ricorda il sindacalista, aggiungendo "è giusto che a queste persone venga prorogato o reiterato il contratto e sia vietato il licenziamento"."Altra cosa molto importante che riprenderemo nell'ultimo decreto legge che riguarda i concorsi - sottolinea Pacifico - è la necessità di. Ancora ad oggi non è stata data una risposta al reclamo collettivo presentato da Anief ed accolto dal comitato europeo dei diritti sociali"."Lache dobbiamo disegnare, per essere più giusta,ed è quindi importante fin daora dare dei piccoli segnali. Va bene quindi ile la, ma occorre poi fare una riflessione su come"."Noi dell'Anief un'idea ce l'abbiamo:, quando bastava inserirsi in GaE per essere assunti nei ruoli. Occorre ripristinare questo canale che, prima o poi, grazie all'esperienza, guida nei ruoli al di là dei concorsi ordinari. Per noi questo diventa fondamentale ed è quello che porteremo avanti anche col Ministro Bianchi".