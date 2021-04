Buongiorno dalla Borsa 12 aprile 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

sanitario

DiaSorin

Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,89%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 13.845,05 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,77%, archiviando la giornata a 29.538,7 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,26% e chiude a 13.813,3 punti.. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Resta vicino alla parità(+0,18%); sottotonoche mostra una limatura dello 0,22%; piatta, che tiene la parità.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,62% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,31%.È previsto domani sia dal Regno Unito che dall'Italia l'annuncio della Produzione industriale. In Unione Europea stamattina i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio. È previsto domani dalla Germania l'annuncio dell'Indice ZEW.