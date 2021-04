Buongiorno dalla Borsa 14 aprile 2021 - [video]

Dow Jones

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 33.677,27 punti, con uno scarto percentuale dello 0,20%; al contrario, ilguadagna l'1,21% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 13.986,49 punti.segna un mediocre calo dello 0,44%, terminando gli scambi a 29.621 punti.conclude in progresso dello 0,24%, archiviando la sessione a 13.528,3 punti.. Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,05%; poco mosso, che mostra un +0,07%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,34%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,72% sul precedente. Scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,88%.In Spagna, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 1,3%. In Giappone, pubblicati gli Ordini macchinari core, pari a -8,5%. Stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicata la Produzione industriale. Negli Stati Uniti sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio.