Buongiorno dalla Borsa 15 aprile 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

ePrice

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.730,89 punti; al contrario, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 13.803,91 punti, in calo dell'1,31%. Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,07% e archivia gli scambi a 29.642,7 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,55%), archiviando le contrattazioni a 13.738 punti., mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,35%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,26% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,89%.Annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 1,1%, e, dove il valore è 1,7%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile.