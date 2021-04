Buongiorno dalla Borsa 16 aprile 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

chimico

Isagro

A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,90%, a 34.035,99 punti; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 14.026,19 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,14%, terminando le negoziazioni a 29.683,4 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,42% e archivia la seduta a 13.680,3 punti.. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,32%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,48%; piatta, che tiene la parità.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,85% sul precedente. Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa dello 0,00%.In Cina, pubblicato il PIL, pari a 0,6%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio dei Prezzi al Consumo.È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. Martedì è in programma il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione del Regno Unito.