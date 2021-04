Concorso straordinario, pubblicati i risultati prime prove ed è ricorso

Per ilè stato già esaminato il 20% degli iscritti, ma già si profilano numeri da ricorso:fra quelli banditi rimarrà, vale a dire circa 9 mila su 28 mila iscritti.;, mentretra chi ha superato le prove rimarràad esaurimento utili per i ruoli. Sono le previsioni formulate da, che ribadisce la necessità di ricorrere al TAR, dopo i ricorsi vinti in passato dai propri legali convenzionati., commenta il Presidente del sindacato, ricordando che per ilconsecutivo ci sarà un., che il sindacato stima in 200 mia anche se il governo ne bandirà solo 100 mila.Il bilancio delle 132 procedure del concorso straordinario concluse è il seguente: circa 4 mila candidati che hanno superato lo scritto rispetto alle circa 8 mila domande presentate; circa 3 mila candidati vincitori e 1.300 posti vacanti pari al 28% dei posti delle classi di concorso pubblicate.Il sindacato, per tutelare chi ha diritto a entrare nei ruoli,per ottenere ilrispetto ai posti messi a bando per ciascuna regione, per ottenere così ladel concorso per scorrimento delle graduatorie. L’adesione è riservata a coloro che hanno superato la prova concorsuale.