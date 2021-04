Buongiorno dalla Borsa 28 aprile 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

media

Mediaset

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 33.984,93 punti; al contrario, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,47%, chiudendo a 13.960,28 punti.riporta un guadagno dello 0,21%, terminando a 29.054 punti.allunga timidamente il passo dello 0,28% e chiude a 14.264,1 punti.. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,34%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,4%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,27%.Apprezzabile rialzo (+3,00%) a Milano per il comparto. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,52%.Domani è previsto dalla Germania l'annuncio sul Tasso di Disoccupazione e dall'Unione Europea quello di M3, mentre in Spagna saranno pubblicati i Prezzi al Consumo. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio.