Piano scuola estate, bene per Anief ma ora si parli degli organici per salvare il prossimo anno

"Ilè positivo nella misura in cui utilizza il tempo estivo per il recupero degli apprendimenti per tutti gli studenti che avranno la possibilità di andare volontariamente a scuola, fermo restando che non si può recuperare in un mese o due quello che non si è fatto durante l'anno e che d'estate è ancora più difficile a causa del clima caldo". E' quanto afferma, Presidente del sindacato Anief, in merito al piano annunciato dal Ministro Bianchi."Il nostronon è tanto recuperare d'estate gli apprendimenti, quanto piuttosto quello di", ricorda il sindacalista, lanciando un nuovoper intervenire sulle classi pollaio e sul"Le idee le abbiamo ben chiare - afferma - gli organici non devono essere fatti in base ad una semplice media aritmetica, ma devono prevedere un puntalee, sino a quando ci sarà il Covid, anche undelle aule"."Tutto questo non è mai stato fatto, tanto che le scuole sono dovute andare in didattica in presenza al 75% ed al 50%. Ora si torna al 100% anche in zona rossa, ma tutto questo non può essere di conforto perché i dati sui mancati contatti a scuola derivano proprio dal fatto che abbiamo cercato di rispettare il più possibile i protocolli ed anche le indicazioni di architetti ed ingegneri sulle spaziature"."La scuola non è solo un problema di banchi o di spazi, ma anche di organici", ricorda il Presidente di Anief, spiegando che per risolvere i problemi della dispersione scolastica, della disoccupazione e dei neet occorre innanzitutto"Noi vogliamo che attraverso una lettura combinata del PNRR e della legge di bilancio si investa finalmente in maniera sistemica nella nostra scuola con un punto in più di PIL. Questo è fondamentale - rimarca il sindacalista - perché altrimenti questi 30 miliardi evaporeranno in 6-7 anni e non resterà nulla. La scuola italiana avrà gli stessi problemi di oggi"."La cosa importante è quindi fare un punto in più di PIL intervenendo subito sugli organici", conclude.