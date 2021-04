Buongiorno dalla Borsa 29 aprile 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

media

Mediaset

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 33.820,38 punti, con uno scarto percentuale dello 0,48%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 13.901,62 punti.Oggi laper festività.guadagna bene e porta a casa un +0,94%, terminando la sessione a 14.398,4 punti.. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,63%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,41%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,03% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,32%.Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base mensile che per quella annuale. Sempre stamattina si attende dalla Germania l'annuncio sul Tasso di Disoccupazione, e dall'Unione Europea la diffusione di M3.