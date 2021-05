1 minuto in Borsa 3 maggio 2021 - [video]

Unicredit

oro

, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini.di Piazza Affari, su di giri(+2,32%).Tra le principali materie prime, lieve aumento dell', che sale a 1.778,5 dollari l'oncia.Tra glirilevanti, pubblicato, pari a 62,9 punti, e, pari a 7,7%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI manifatturiero, che dell'ISM manifatturiero.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 13.893,75 punti.