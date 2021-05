Buongiorno dalla Borsa 11 maggio 2021 - [video]

Dow Jones

Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1% sul; al contrario, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 13.359,08 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -3,08% e termina gli scambi a 28.608,6 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,11%, archiviando la seduta a 13.918 punti., che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Crolla, con una flessione dell'1,51%; pessima performance per, che registra un ribasso dell'1,74%; vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'1,58%.Il settore, con il suo -2,29%, si attesta come peggiore del mercato. Sottotono, che passa di mano con un calo del 2,63%.In Cina, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,9%. Stamattina si attende dalla Germania l'annuncio sull'Indice ZEW, e dall'Italia la diffusione della Produzione industriale. Domani, in Germania l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.